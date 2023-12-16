بالعلامة الكاملة.. سبورتنج ينهي دور المجموعات في بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

حقق فريق نادي سبورتنج لكرة السلة للسيدات، مساء اليوم الجمعة، الفوز الرابع على التوالي في بطولة إفريقيا للسيدات لكرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بالنادي بعد فوزه على فريق "KPA" الكينى بنتيجة (102-77) في ختام دوري المجموعات.

واستطاعت لاعبات نادي سبورتنج بتلك النتيجة تحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع مباريات المجموعة الأولى واحتلال صدارتها برصيد 8 نقاط بعد فوزهن على الفريق الكيني KPA، لتضمن التأهل لدور الثمانية في البطولة المقامة بالإسكندرية في الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر الجاري.

ونجح الفريق المصري الوحيد في البطولة في التفوق على منافسه خلال فترات المباراة الأربعة، والتي جاءت على النحو التالي:

الفترة الأولى: 39-14

الفترة الثانية: 59-33

الفترة الثالثة: 80-49

الفترة الرابعة: 102-77

وجاءت المباراة قوية من الجانبين في بدايتها ولكن نجحت لاعبات سبورتنج سريعا في توسيع الفارق خلال الفترة الأولى لتنتهي بفارق 25 نقطة، بينما حاول الفريق الكيني تعديل الوضع خلال الفترة الثانية ولكن حافظت لاعبات سبورتنج على فارق النقاط وانتهت بفارق 26 نقطة.

وخلال الفترة الثالثة استمرت لاعبات سبورتنج في توسيع الفارق لتنتهي بفارق 31 نقطة، بينما حاول الفريق الكيني خلال الفترة الرابعة تعويض فارق النتيجة إلا أن لاعبات سبورتنج حافظن على فارق النقاط لتنتهي المباراة بنتيجة (102-77)، ليحتل سبورتنج صدارة المجموعة بينما احتل فريق KPA المركز الثاني.

وتنافست 10 فرق على لقب البطولة التي تقام بمسمى الدوري الأفريقي لأول مرة هي:

"Sporting, CNSS, Universite of Doula, Customs, REG, Overdose, Interclub, Equity, KPA, ASPAC".

وحل سبورتنج في صدارة المجموعة الأولى التي تضم فرق "CNSS, Customs,Universite of Doula ,KPA"

ويسعى نادي سبورتنج لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن فاز بلقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت بموزمبيق، لأول مرة في تاريخ النادي وتاريخ الأندية المصرية.