بطلقات نارية.. مقتل شاب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

قُتل شاب، اليوم الجمعة، بوابل من الأعيرة النارية على يد نجل عمه، بسبب خلافات على قطعة أرض، في إحدى قرى مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل شاب على يد نجل عمه في إحدى قرى مركز نقادة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول مركز شرطة نقادة وتحت إشراف العقيد مصطفى بكري رئيس لفرع جنوب قنا، وتبين بعد الفحص مقتل "ي.م.ف، يبلغ من العمر 26 عامًا، بوابل من الأعيرة النارية على يد نجل عمه.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.