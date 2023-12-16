حسام موافي يوضح أسباب وأعراض فشل عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة النهجان بفشل عضلة القلب، مشيرا إلى أن من أسباب فشل عضلة القلب الإصابة بحمى روماتيزمية قديمة، أو أمراض الكلى والكبد والجلد وتسمى بالأمراض الثانوية.

وقال حسام موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن هناك نوعين للنهجان الأول نفسي والثاني عضوي، كمرض في القلب أو في الرئة أو في الحجاب الحاجز أو في حموضة الدم.

وأضاف حسام موافي أنه يمكن تحديد سبب النهجان عند صعود السلم على وجه الدقة، ويجب زيارة الطبيب على الفور، للخضوع للفحوصات والتحاليل اللازمة، وتشمل صورة الدم الكاملة CBC، الأشعة المقطعية على الصدر، تحليل وظائف الكلى، تحليل وظائف الكبد.