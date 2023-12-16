البيت الأبيض عن قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين: "خطأ مأسوي"

اعتبر البيت الأبيض، أنّ مقتل ثلاث أسرى إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويًا".

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أنّه "ليس لدينًا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".

وفي وقت سابق، تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في هذه الأثناء، عند وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بعد إعلان قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى "عن طريق الخطأ"، وفق ما نقلت قناة 12 الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بصفقة تبادل أسرى على الفور.

وكان قد علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين، بالقول إنّ "مقتل الأسرى الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".

ولفت إلى أنّه "يشدّ" على أيدي جنوده "الملتزمين باستعادة الأسرى حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم"، وفق تعبيره، زاعمًا "أننا سنستخلص العبر وسنواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم سالمين".