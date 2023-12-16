اعتبر البيت الأبيض، أنّ مقتل ثلاث أسرى إسرائيليين في قطاع غزة على أيدي جنود إسرائيليين كان "خطأ مأسويًا".
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أنّه "ليس لدينًا رؤية كاملة حول الطريقة التي سارت بها تلك العملية بالضبط وكيف ارتكب هذا الخطأ المأسوي".
وفي وقت سابق، تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في هذه الأثناء، عند وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بعد إعلان قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى "عن طريق الخطأ"، وفق ما نقلت قناة 12 الإسرائيلية.
وطالب المتظاهرون بصفقة تبادل أسرى على الفور.
وكان قد علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين، بالقول إنّ "مقتل الأسرى الثلاثة مأساة فوق الاحتمال، وإسرائيل بأكملها في حداد هذا المساء".
ولفت إلى أنّه "يشدّ" على أيدي جنوده "الملتزمين باستعادة الأسرى حتى لو كلف ذلك المخاطرة بحياتهم"، وفق تعبيره، زاعمًا "أننا سنستخلص العبر وسنواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم سالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض عن قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين: "خطأ مأسوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.