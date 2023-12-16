معلم أميركي هدد "بقطع رأس" طالبة مسلمة اعترضت على احضاره العلم الإسرائيلي إلى الفصل

هدّد معلم أميركي في مدرسة إعدادية بالولايات المتحدة بقطع رأس طالبة مسلمة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعدما أعربت عن انزعاجها من العَلم الإسرائيلي الذي أحضره إلى الفصل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ الشرطة قبضت مؤخرًا على اليهودي بنجامين ريس (51 عامًا) معلم للصف السابع في مدرسة إعدادية بولاية جورجيا الأميركية، بسبب تهديده طالبة مسلمة بقطع رأسها، بعد أن أعربت الأخيرة عن عدم ارتياحها للعلم الإسرائيلي في الفصل الدراسي.

وأوضح تقرير الحادث الصادر عن السلطات، أن التهديد وقع في 7 كانون الأول الجاري، وأن المعلم وجه الشتائم أيضا إلى 3 طالبات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح المعلم بكفالة قدرها 7 آلاف و500 دولار.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تصاعدت حالات استهداف المسلمين والمؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة.