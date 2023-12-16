مصر : ممارسات إسرائيل على الأرض تؤكد نيتها تهجير الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ، أن كل ممارسات إسرائيل على الأرض تؤكد نيتها تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وقالت الخارجية المصرية إنه تعقيبا على تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الثلاثاء، بشأن "تشجيع الهجرة الطوعية من قطاع غزة ".

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في البيان، "موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري".

وشدّد على أن "كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".

وفي أكثر من مناسبة منذ اندلاع الحرب، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تداعيات أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء المصرية، ولاسيما احتمال تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا أبو زيد إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية ، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن خطة تهجير الشعب الفلسطيني "ما زالت مطروحة" على طاولة الإسرائيليين.

المصدر : وكالات