أثناء اللعب وسط "البوص".. مصرع طفل حرقًا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء لهوه في إشعال النيران في كمية من أعواد الذرة الجافة "البوص" أمام المنزل في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حيث اشتعلت النيران وأحرقت الطفل.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة من مستشفى الغنايم المركزي بوصول جثة هامدة للطفل "حسام. ع.ع" 4 أعوام وذلك بسبب قيام الطفل بإشعال النار بكمية من البوص أمام المنزل فالتهمته النيران.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل كان يلعب أمام المنزل وأثناء ذلك أشعل النيران في كمية من البوص، إلا أن النيران اشتعلت به ما أدى إلى وفاته في الحال.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.