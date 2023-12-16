فن الخزف يجمع سلوى رشدى واحمد الوكيل وهدى موافى بصلاح طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تحت عنوان خزفيات تقيم دار الاوبرا المصرية معرضا لثلاثة فنانين هم سلوى رشدي، أحمد الوكيل، هدى أحمد موافي.

ويفتتح المعرض في السابعة مساء الاثنين 18 ديسمبر بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الأربعاء 27 ديسمبر.

ويضم المعرض 90 عمل يحمل كل منها رؤية مختلفة لفن الخزف الذي يجمع بين عراقة الحرفة والتقنيات المعاصرة لينتج مزيجا فنيا فريدا.

جدير بالذكر أن الفنانين الثلاثة تتلمذوا على يد شيخ الخزافين سعيد حامد الصدر والملقب بساحر الأوانى، ونتيجة لذلك نجحوا فى خلق طابع فنى مميز خاص بهم حيث أقامت سلوى رشدى العديد من المعارض الخاصة المحلية والدولية واقتنى متحف الفن الحديث العديد من اعمالها.

أما أحمد الوكيل وهدى موافى لهما مشاركات متعددة فى معارض مختلفة منها المعرض الخامس للفن التطبيقي (جمعية محبي الفنون الجميلة)، المعرض السنوى الأول للفنون التشكيلية للفنانين المصريين، معرض الفنانين المصريين العاملين بالكويت ، المعرض العام "جمعية الفنون التشكيلية بالكويت" وغيرها.