شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاصات هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بالبحوث الطبية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- تقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية .

- المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى ، وذلك قبل البدء في إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية .

- تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه ، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ .

- التفتيش على الجهات البحثية التى يجرى بها البحث الطبى الإكلينيكى والجهات ذات الصلة ، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة .

ويحصل لصالح هيئة الدواء المصرية مقابل خدمة نظير نشاطاتها المشار إليها بالبنود السابقة بما لا يجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تكفل قيام هيئة الدواء المصرية بممارسة هذه الاختصاصات ، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى في هذا الشأن .