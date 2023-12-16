شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تُفشل هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيّرات فوق القرم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أكد الجيش الروسي مساء الجمعة أنه أسقط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، لافتا إلى أنه صد “هجوما إرهابيا” شنّته كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “الدفاعات الجوية الروسية دمرت 26 مسيرة جوية في أجواء القرم”، من دون الإشارة إلى أضرار أو ضحايا.

وأوضحت أنه “تم إسقاط المسيرات بين الساعة 20:30 والساعة 22:30 بالتوقيت المحلي”.

وتتعرض شبه جزيرة القرم بانتظام لهجمات بحرية وجوية بمسيّرات لكن الجيش الروسي نادرا ما يؤكد تدمير عدد كبير منها دفعة واحدة.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرّات أوكرانية في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة عبر تلغرام أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية، مضيفة أن هذه المسيّرات كانت تستهدف “منشآت على الأراضي الروسية” من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكّد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيّرة داعيا السكان عبر تلغرام إلى “التزام الهدوء”.

وأصبحت الهجمات بمسيّرات تنفذ بشكل شبه يومي في الخليج 365 الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إلا أن توغل طائرات مسيّرة بمجموعات مثلما حدث الجمعة يبقى أقل تواترا.

وفي الأشهر الأخيرة، استُهدفت موسكو ومحيطها بطائرات مسيّرة.

من جهتها، تقصف روسيا مدنا أوكرانية بشكل يومي، ونفذت هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق بطائرة مسيّرة على جنوب أوكرانيا واستهدفت كييف باستخدام صواريخ باليستية، أدت شظاياها إلى إصابة حوالي خمسين شخصا.