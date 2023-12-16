الأردن تدين استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دانت الأردن اليوم واستنكرت بشدة استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، خاصةً تلك التي تستهدف الصحفيين، مشددةً أن استهداف الصحفيين هو استهداف للحقيقة، ومحاولة لطمس الواقع المروع الذي يخلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، وللكوادر الطبية والصحفية.