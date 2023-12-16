مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الإبادة الجماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، إلى وقف ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” بحق الشعب الفلسطيني.

وقال منصور إن إسرائيل “هجّرت أكثر من مليوني فلسطيني بشكل قسري”.

وأضاف: “إسرائيل تستهدف الأطفال من أجل ترهيب الفلسطينيين”، معتبرا أن “وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في غزة”.

وكشفت “حماس” يوم الجمعة، حصيلة جديدة للقتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب مع الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وقالت “حماس”، إن 18 ألفا و800 فلسطيني، قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن، 8 آلاف طفل و6200 امرأة، بحسب المصدر ذاته، كما أصيب 51 ألف شخص منذ بدء الحرب مع إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال يوم الجمعة، إن “الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في أن حربها المستمرة ضد حركة حماس في غزة، قد تستمر لأشهر، لكن واشنطن تناقش إجراء المزيد من العمليات الدقيقة من حيث النطاق والحجم”.

وأوضح كيربي أن “هناك اتفاقا عاما للانتقال إلى عمليات أقل كثافة”.