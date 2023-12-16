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استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني خلال انقاذهم صحفي بفلسطين

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ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 3 عناصر من الدفاع المدني خلال محاولة إنقاذ صحفي بخان يونس، وفق  فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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