18987 شهيدا و55 ألف مصاب في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 18.987 شهيدا، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي، إن 18,700 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجُرح أكثر من 51 ألفا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة 286 شهيدا، وجُرح 3,431 آخرون.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأوضحت أن الدبابات الإسرائيلية داهمت لليوم الثالث على التوالي، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال مدينة غزة، كما أجبرت كافة النازحين داخليا الذين لجأوا إلى المستشفيات، والذين يبلغ عددهم 2,500 مواطن على المغادرة، وأجبرت ما تبقى من الجرحى والطاقم الطبي على الخروج إلى أراضي المستشفيات.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الطواقم الطبية من تقديم الدعم لـ 12 طفلا في العناية المركزة، ولعشرة جرحى في قسم الطوارئ، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وقالت الصحة إن أكثر من 70 من العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم مدير مستشفى كمال عدوان، مازالوا معتقلين في مكان مجهول.

وأعلنت الوزارة، عن نفاد التطعيمات في غزة، ما أدى إلى تداعيات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة، وتم توثيق 360 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية، علماً أن العدد الفعلي يعتقد أنه أعلى.

وذكرت أن مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، لا يزال محاصرا من قبل قوات الاحتلال، وبحسب ما ورد، فإن 250 طبيبا ومريضا وأفراد محاصرون داخل المستشفى.

وقالت إن 11 مستشفى فقط من أصل 36 في قطاع غزة، يعمل بشكل جزئي، وقادرة على قبول مرضى جدد، على الرغم من محدودية الخدمات، فيما يوجد مستشفى واحدة فقط من هذه المستشفيات في الشمال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

واضافت: يعمل المستشفيان الرئيسيان في جنوب غزة بثلاثة أضعاف طاقتهما السريرية، في حين يواجهان نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية والوقود، وتبلغ معدلات الإشغال الآن 206% في أقسام المرضى الداخليين و250% في وحدات العناية المركزة، إضافة لتوفير هذه المستشفيات المأوى لآلاف النازحين داخليًا.

وأشارت الصحة، إلى أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.

وبينت أن أكثر من 60% (280 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية، تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستعمرين، والاعتداء على في المستشفيات، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف.

وأكدت الصحة أنها وثقت 331 اعتداء للمستعمرين على شعبنا منذ بدء العدوان، أدت لإصابة 84 مواطنا، ووقوع أضرار في ممتلكات المواطنين، كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3,431 مواطن، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلاً.