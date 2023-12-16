مقتل وإصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا في دير البلح وسط غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التّابعة لـ"وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (​الأونروا​) في ​دير البلح​ وسط ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى "إصابة عدد من الفلسطينيّين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب دوار الرّوس في مخيم ​البريج​ وسط القطاع"، مبيّنةً أنّ "كذلك، شنّ ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ غارةً استهدفت منزلًا في منطقة البراهمة ب​رفح​، فيما واصل ​الجيش الإسرائيلي​ قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة".