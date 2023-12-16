مقتل وإصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا في دير البلح وسط غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التّابعة لـ"وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) في دير البلح وسط قطاع غزة".
وأشارت إلى "إصابة عدد من الفلسطينيّين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب دوار الرّوس في مخيم البريج وسط القطاع"، مبيّنةً أنّ "كذلك، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت منزلًا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة".
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