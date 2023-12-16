انت الان تتابع خبر بالناقلات الكبيرة... القوات الأمنية تتجه لمراكز الاقتراع أفواجا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ابواب 600 مركز اقتراع في عموم البلاد، إيذانًا ببدء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تجرى لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتنتظر الـ600 مركز التي تحتوي على نحو 2500 محطة اقتراع، اكثر من مليون و50 ألف بين قوات امنية ونازحين يحق لهم الادلاء باصواتهم في التصويت الخاص.



ويتوزع نخابو التصويت الخاص بواقع اكثر من مليون ناخب من القوات الامنية، فضلا عن اكثر من 48 الف ناخب من النازحين في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية المتواجدين في مخيمات النزوح.

وافتتحت المراكز ابوابها الساعة السابعة من صباح اليوم السبت وستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.