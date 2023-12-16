هجوم «حوثي» بالصواريخ على سفينتين بالبحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة، وكالات)

أعلن مسؤول دفاعي أميركي، أن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر أمس، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها جماعة الحوثي.

وقال المسؤول إن مقذوفاً يعتقد أنه طائرة مسيرة أصاب إحدى السفينتين، وهي «الجسرة» المملوكة لشركة ألمانية، مما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات، مضيفاً أن صاروخين باليستيين أطلقا في الهجوم الثاني، أصاب أحدهما سفينة، مما أدى إلى نشوب حريق يعمل الطاقم على إخماده.

وأضاف أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية في طريقها لمساعدة السفينة، دون أن يذكر اسم السفينة.

وقال متحدث باسم شركة «هاباج لويد» التي تمتلك السفينة الجسرة، إن السفينة تعرضت للهجوم وهي مبحرة قرب الساحل اليمني، مضيفاً أن «هاباج لويد ستتخذ إجراءات إضافية لتأمين سلامة طواقمنا».

وهناك تقارير عن واقعتين أخريين على الأقل في المنطقة أمس.

من جانبه، أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وهي السفينة إم.إس.سي ألانيا تلقت أمراً من جماعة الحوثي في زورق صغير بتغيير مسارها صوب اليمن، مضيفة أن السفينة لجأت للمناورة.

وقال متحدث باسم إم.إس.سي، إن السفينة لم تتعرض لهجوم وأحجم عن الإدلاء بالمزيد من التصريحات.

وفي حادث آخر، أفادت أمبري بأن سفينة حاويات مملوكة لشركة سويسرية وترفع علم ليبيريا، هي السفينة بلاتيوم 3، تم استهدافها أثناء إبحارها شمالا على بعد حوالي 23 ميلا جنوب غربي المخا.

ورفض متحدث باسم إم.إس.سي التعقيب عند الاتصال به بشأن التقرير.

وقالت أمبري، إن السفينة بلاتيوم 3، التي كانت في طريقها إلى السعودية، تلقت نفس التحذير الذي تلقته السفينة ألانيا.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأول، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات تابعة لميرسك وإصابتها مباشرة بطائرة مسيرة، ونفت شركة الشحن الدنمركية الأمر وقالت إن السفينة لم تصب.

وأمس الأول، قال تيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إن واشنطن تريد تشكيل تحالف بحري «بأوسع نطاق ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإيصال إشارة للحوثيين بأنه لن يتم التسامح مع الهجمات.

وطالب خبراء ومحللون سياسيون يمنيون المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد قيادات جماعة الحوثي المتورطة في جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني والإقليم والعالم، وعدم الاكتفاء بتمديد العقوبات فقط.

ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أنه كان يجب أن تضم قائمة العقوبات الأممية التي صدرت مؤخراً ضد قيادات حوثية متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن الدوليين، أسماء أخرى من جماعة الحوثي متورطة في جرائم وانتهاكات خطيرة ضد أبناء الشعب اليمني.

وأوضح الطاهر لـ«الاتحاد»، أن انتهاكات الجماعة تهدد الاستقرار اليمني والإقليمي والدولي، من خلال قيامها بجرائم قرصنة السفن وقطع طرق الملاحة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك طريقة أخرى للتعامل مع الحوثي من قبل المجتمع الدولي بجانب تمديد العقوبات، من خلال مساعدة الحكومة الشرعية بالطرق العسكرية.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت منتصف الشهر الماضي لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات حوثية متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ومن جانبه، قال رئيس مركز اليمن والخليج وليد الأبارة، إن مجلس الأمن الدولي يرى أنه ينبغي تمديد العقوبات على القيادات الحوثية في اليمن باعتبارها سلاحاً فاعلاً للضغط على هذه القيادات على صعيد البنية التنظيمية أو الأمني والعسكري، خصوصاً وأن العديد منهم متورطون في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح الأبارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه رغم مفاوضات السلام، فإ ن الحوثي يواصل التصعيد عسكرياً على الحدود وفي عدد من جبهات القتال الداخلية، ويعرقل حركة الملاحة الدولية ما يؤكد أن الجماعة ليست جادة في عملية السلام.

وبدوره، قال وزير الأوقاف اليمني السابق، القاضي الدكتور أحمد عطية، لـ«الاتحاد»، إن الجماعة تمثل خطراً كبيراً على اليمن والمنطقة والعالم، ويجب أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات فورية لوقف انتهاكات وجرائم الحوثي خاصة بعد الاعتداء على خطوط الملاحة الدولية.