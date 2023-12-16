الخطوط الجوية التركية أبرمت اتفاقية مع "إيرباص" لشراء 355 طائرة جديدة

أكّدت شركة ​الخطوط الجوية التركية​ "THY"، أنّ "الخطوط التّركيّة تواصل تعزيز مكانتها شركةً تمتلك واحدة من أكثر شبكات الطّيران شمولًا في العالم، بما يتماشى مع أهدافها المتمثّلة في توسيع أسطولها".

وأعلنت في بيان، "أنّها تهدف من خلال إبرام اتفاقيّة مع شركة "​إيرباص​" لشراء 355 طائرة من الجيل الجديد، إلى توسيع أسطولها وزيادة وجهاتها العالميّة ومستوى الخدمة العالي".

ومع الطلبيّة المقدَّمة، ستضيف الخطوط الجويّة التّركيّة إلى أسطولها 250 طائرة من طراز "إيه 321 نيو" بينها 100 اختياريّة، 80 طائرة "إيه 350-900" بينها 20 اختياريّة، 15 طائرة "إيه 350-1000"، و10 طائرات "A350-Freighter" بينها 5 اختياريّة.