منظمة الصحة رحّبت بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر ثان: لإيصالها إلى كامل القطاع

رحّب ممثّل "​منظمة الصحة العالمية​" في الأراضي الفلسطينية، بقرار ​إسرائيل​ السّماح بدخول مساعدات إنسانيّة إلى قطاع ​غزة​ عبر نقطة عبور ثانية.

ولفت، في مؤتمر عبر الفيديو من ​القدس​ بعدما كان قد زار غزة، إلى أنّ "هذه بالطّبع أخبار جيّدة للغاية، ولكن أعتقد أنّنا بحاجة أيضًا إلى العمل على كيفيّة ضمان وصول هذه الشّاحنات إلى كلّ مكان في ​قطاع غزة​، ليس فقط في جنوب غزة ولكن أيضًا في شمالها"، مشيرًا إلى أنّ ثلاثة مستشفيات لا تزال تعمل في شمال غزة.

من جهته، أعرب مدير برنامج الطّوارئ الصحيّة في المنظّمة مايكل راين، عن أسفه لأنّ "​الأمم المتحدة​ لا يمكنها ببساطة القيام بعملها في غزة". وتعليقًا على أنّ البعض يلقي باللّوم على الأمم المتّحدة، بسبب نقص المساعدات المقدّمة إلى غزة، أوضح "أنّنا لا يمكننا القيام بعملنا في الوقت الحالي، لأنّه تمّ صدّنا ومنعنا من القيام به".