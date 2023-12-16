أعلنت الرئاسة التركية في بيان، أنّ "الرّئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس دولة الإمارات الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله بالهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النّار في المنطقة، إلى جانب مساعي تركيا لتوصيل المساعدات الإنسانيّة إلى الفلسطينيّين؛ والخطوات المتّخذة لتحقيق السّلام".
وشدّد أردوغان على "أهميّة وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الإجراءات المتّخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النّار"، مؤكّدًا "أهميّة التّنفيذ الدّقيق للقرارات المتّخذة في القمّة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومواصلة المبادرات الرّامية إلى زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين، لضمان السّلام في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تركيا أكد لنظيره الإماراتي أهمية "وضع حد للعدوان الإسرائيلي سريعًا وضمان وقف دائم لإطلاق النار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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