رئيس تركيا أكد لنظيره الإماراتي أهمية "وضع حد للعدوان الإسرائيلي سريعًا وضمان وقف دائم لإطلاق النار"

أعلنت ​الرئاسة التركية​ في بيان، أنّ "الرّئيس ​رجب طيب أردوغان​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس دولة ​الإمارات​ الشّيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، بحثا خلاله بالهجمات الإسرائيليّة على ​قطاع غزة​، والجهود المبذولة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النّار في المنطقة، إلى جانب مساعي ​تركيا​ لتوصيل المساعدات الإنسانيّة إلى ال​فلسطين​يّين؛ والخطوات المتّخذة لتحقيق السّلام".

وشدّد أردوغان على "أهميّة وضع حدّ للعدوان الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن، ومواصلة الإجراءات المتّخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النّار"، مؤكّدًا "أهميّة التّنفيذ الدّقيق للقرارات المتّخذة في القمّة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومواصلة المبادرات الرّامية إلى زيادة دعم ​المجتمع الدولي​ لفلسطين، لضمان السّلام في المنطقة".