حاكمة أريزونا وقعت أمرًا لنشر الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك لإعادة فتح معبر لوكفيل

أعلنت الحاكمة الدّيمقراطيّة لولاية ​أريزونا​ الأميركيّة، كايتي هوبز، أنّها وقّعت أمرًا تنفيذيًّا لنشر الحرس الوطني عند الحدود مع ​المكسيك​، وذلك بعد تعليق حرس الحدود الأميركي والجمارك العمل في معبر لوكفيل الحدودي النّشط في الولاية، بسبب الارتفاع الكبير في تدفّق المهاجرين.

وأشارت، بعد توقيعها الأمر التّنفيذي بهدف إعادة تشغيل المعبر، إلى أنّ "مرّةً أخرى، ترفض الحكومة الفدراليّة القيام بعملها لتأمين حدودنا والحفاظ على مجتمعاتنا آمنة"، مؤكّدةً أنّ "بموجب هذا الأمر التّنفيذي، أنا أتحرّك حيثما تقاعست الحكومة الفدراليّة".

وأوضحت أنّ "أريزونا تحتاج إلى الموارد والقوّة العاملة، لإعادة فتح معبر لوكفيل وإدارة تدفّق المهاجرين"، لافتةً إلى أنّ "على الرّغم من الطّلب المتواصل للمساعدة، رفضت إدارة الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ تأمين الموارد الّتي هناك حاجة ماسّة إليها عند حدود أريزونا".

وكانت قد طلبت هوبز الأسبوع الماضي، في رسالة إلى ​البيت الأبيض​، نشر الحرس الوطني لإعادة فتح معبر لوكفيل، إضافةً إلى صرف نفقات بقيمة 500 مليون دولار.