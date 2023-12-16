انت الان تتابع خبر السومرية تنقل عملية التصويت الخاص داخل أحد مراكز الاقتراع في الديوانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وواكبت عدسة "الخليج 365" سير عملية التصويت داخل احد مراكز الاقتراع في المحافظة، حيث يشارك 17 الفا و807 عناصر من القوات الامنية الذين يحق لهم التصويت ضمن 14 مركزا انتخابيا موزعة على الأقضية الكبيرة في المحافظة ومركز المدينة.







ويشارك في العملية الانتخابية لمحافظة الديوانية، 8 تحالفات وحزبان تضم 261 مرشحا، منهم 187 ذكورا و74 اناث، يتنافسون على 14 مقعدا، عشرة منهما للذكور وأربعة لكوتا النساء.