انت الان تتابع خبر دائرة تلفزيونية تربط العراق بالكامل.. العمليات المشتركة تكشف لـ"السومرية" أجواء تأمين الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث خاص لـ"الخليج 365"، إنه "لدينا اكثر من 7 الاف و767 مركز اقتراع واكثر من 38 الف محطة، وهناك اكثر من 16 مليون ناخب سيتوجهون لهذه المحطات في يوم الاقتراع العام".

وبشأن عملية تأمين التصويت الخاص، بين أن "المحطات الانتخابية مرتبطة بدائرة تلفزيونية مفتوحة مع كل المحافظات".



وأوضح أن "الضباط متواجدون منذ ساعات الصباح الأولى للتأكد من تنفيذ التوجيهات والاوامر العليا المتعلقة بالتصويت الخاص والالتزام بالاوامر والتوصيات التي اعدت من قبل المسؤولين، فضلا عن حضور المفوضية في المقر المسيطر للعمليات، حيث من هنا يبدأ التخطيط وآلية ذهاب وقدوم المصوتين من القوات الأمنية والخطة الخاصة بالنقل الجوي ومرافقة الوفود".

وأشار الى انه "لم تسجل أي حالة خرق حتى الان والجميع يعمل بمهنية عالية وهناك تعاون كبير بين المواطنين وموظفي المفوضية والقوات الأمنية والعملية تجري بسهولة وانسيابية عالية".

وأكد اعداد خطة وتنسيق عالٍ، لاجراء عملية التفويج حيث يتم تقسيم الى ثلاثة اثلاث، حيث ثلث يذهب للانتخاب، وثلث يتهيء للتصويت، وثلث أخير يقوم بعملية التأمين"، مبينا ان "ذلك يتم وفق خطة نقل بعدم ارسال العناصر الامنية بكميات كبيرة جدا لتجنب الضغط على الموظفين في مراكز الاقتراع".