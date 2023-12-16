في صحف اليوم: جنبلاط "صفّر" مشاكله وجمال الحجار خلفًا لغسان عويدات

لفتت صحيفة "الديار"، إلى أنّ "من الملاحظ في الفترة الأخيرة، أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط هادئ جدا، لدرجة يمكن القول انه "صفّر" مشاكله مع كل القوى السياسية، بمن فيهم تلك التي خاض معها مواجهات سياسية كبرى، لكن من دون ان يعني ذلك انه تموضع في موقع جديد؛ او انه صار مختلفا مع حلفائه السابقين".

وأوضحت أنّ "واقع الأمور ان حرب غزة فرضت ترتيبا جديدا في علاقة جنبلاط بمجمل القوى السياسية، فأعاد وصل علاقته مع "حزب الله" بعدما أصدر مواقف تضامنية مع غزة. وكان جنبلاط أول المعزين بشهداء الحزب بعد غارة بيت ياحون، التي استشهد فيها خمسة مقاومين منهم نجل النائب محمد رعد، كما التقى لاحقا وفدا من "حزب الله"، بحث معه التطورات في المنطقة ووضع الجبهة الجنوبية".

وركّزت مصادر مقربة من المختارة، لـ"الديار"، على أنّ "الوقت الراهن ليس للحسابات الداخلية، بل من اجل تجنيب لبنان الحرب. من هذا المنطلق، قفز جنبلاط فوق الاعتبارات السياسية، متجاوزا الاختلاف السياسي مع الحزب، ودعا لتعزيز الروابط بين اللبنانيين مهما كانت التباينات والانتماءات".

وأكّدت أنّه "ليس سرا ان جنبلاط يولي أهمية قصوى للعلاقة مع "حزب الله"، ويدعو للانفتاح والتواصل، داعيا أبناء الجبل في لقاءاته الى فتح الأبواب لاستقبال النازحين اللبنانيين من مناطق الاشتباك، بحيث يكون الجبل في جهوزية لأي تطورات وحاضنا للنازحين".

كما ذكرت المصادر أنّ "هذا الأمر ان عنى شيئا، فهو ان جنبلاط يستشعر المخاطر الداخلية التي قد تنشأ عن توسع العمليات العسكرية، ويعني عمليا ايضا الدعوة لتجاوز أحداث أيار 2008".

ورأت أنّ "جنبلاط كان أول السياسيين الذين التقطوا الإشارات الخارجية بعد 7 تشرين الأوّل الماضي، وبمتابعته السياسية اكتشف ان ما بعد الحرب ليس كما قبله، وان الحرب الراهنة ليست مجرد معركة وتمضي، بل ستفرض توازنات جديدة، إلا ان "الاشتراكي" يحاول ان يقنع من يلتقيهم بالواسطة عن "حزب الله" ومَن يتواصل معهم، بعدم توسيع رقعة الاشتباك وتوريط لبنان في الحرب، فالعدو الإسرائيلي "فاقد أعصابه وأهليته العقلية".

وشدّدت على أنّ "بالتالي، يجب عدم اعطاء العدو الذريعة، لأن أي مغامرة او عمل عسكري كبير سيكون مكلفا بتدمير بيروت وتحويلها الى غزة ثانية، ومن هذا المنطلق يعتبر "الاشتراكي" ان تنفيذ الـ1701 يجنب لبنان "المغامرة الإسرائيلية".

وأضافت المصادر نفسها: "على الرغم من موقف جنبلاط من أحداث غزة، فهذا الموقف لن ينعكس على الموضوع الرئاسي مستقبلا، والأمور متروكة لأوقاتها".

الحجار خلفاً لعويدات

على صعيد منفصل، علمت صحيفة "الأخبار"، مع اقتراب موعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في شباط المقبل، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عدم تأييده بأن يتولّى قاضٍ شيعي منصب النائب العام التمييزي بعدَ إحالته إلى التقاعد".

وكشفت مصادر مطّلعة للصحيفة، أن "القاضيَين ندى دكروب وعلي إبراهيم، أبلغا بري أنهما لن يقبلا بالمهمة، بينما تذهب الخيارات إلى القاضي الأعلى رتبة بعدَ دكروب وإبراهيم، وهو قاضٍ مسيحي تردّد أنه سيعتذر بدوره، ما سيفتح المجال أمام القاضي السني جمال الحجار لتولي المنصب"، لافتةً إلى أنّ "في المقابل، يدور حديث عن حلّ موقّت يتولاه عويدات بتكليف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري القيام بمهامه خلال غيابه".