كنعان: حرصنا على كسب الثقة الدولية باحترام أسس صندوق النقد

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن "مرجعية التوظيف بقيت لمجلس الوزراء، علماً بأن ما ورد في المادة 7 من تعاون بين مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسة توظيف دولية خاصة هو لضمان عدم العودة إلى المحاصصة من خلال استعانة الحكومة بأشخاص من خارج إطار المواصفات المطلوبة الذي حدّده القانون هذا، واستند إليه مجلس الخدمة مع مؤسسة التوظيف الدولية، مع التأكيد على احترام المواصفات المذكورة في المادة السابعة بشكل علمي ومهني لضمان وصول أشخاص بمستوى عالٍ الى مجلس إدارة الصندوق".

واعتبر كنعان، في حديث لـ"النهار"، أن "هذا ما حرصت عليه لجنة المال لكسب الثقة الدولية من خلال احترام الأسس التي وضعها صندوق النقد الذي وضع شروط للانتساب الى مجموعة الصناديق السيادية الدولية، بما يمكن لبنان من الانتساب الى هذه المجموعة، خصوصاً بعدما ذاع صيت لبنان في العالم بتجربة سلطته الفاشلة بإدارة المال العام".

ووفق المادة كما جاءت من لجنة المال والموازنة، أكد أنه "يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة الخبرات الآتية: إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق، خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية، وخبرة عالمية تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال يفوق مليار دولار لا تقل عن عشر سنوات".

وأوضح أن "نسبة الـ75% التي أقرتها لجنة المال كانت تأخذ في الاعتبار التجربة السيئة مع الحكومات المتعاقبة التي كانت تعتمد المحاصصة في صرف المال على المشاريع غير المنتجة للطوائف والقوى الحزبية والسياسية، بما يضيع الإيرادات المحتملة من الثروة النفطية والغازية على مشاريع لا تأخذ في الاعتبار التنمية الشاملة ويكون مصيرها الهدر لطموحات سياسية بدل أن تكون مشاريع إنتاجية".

ووفق التعديلات التي لحظتها لجنة المال، لفت الى ان "مجلس الإدارة يقوم، بتنفيذ تفويض الاستثمار. ويحق له اقتراح تعديل التفويض إذا تبيّن له خلال التنفيذ ضرورة ذلك تماشياً مع التطورات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تطرأ، على أن يعرض التفويض المعدل على مجلس الوزراء ومجلس النواب مجدداً للموافقة. ويمكن في الحالات المستعجلة الطارئة إدخال ملاحق على التفويض بموافقة مجلس الوزراء على أن تُعرض على مجلس النواب لاحقاً".

وذكر أن "مجلس الوزراء يعيّن مدقّقاً خارجياً مستقلاً معترفاً به دولياً لمراقبة حسابات الصندوق. يرفع المدقق تقريره إلى مجلس الإدارة فيرفعه رئيس المجلس بدوره بعد موافقة مجلس الإدارة عليه مرفقاً بتقريره السنوي الداخلي الذي يتضمن طريقة تنفيذ تفويض الاستثمار إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول، على أن يُنشر بعدها على الموقع الإلكتروني للصندوق".