رعد: العدو يريد تهجير أبنائنا وأهلنا ليتمكن من غزو أرضنا ومن ابتزازنا في سيادتنا في وطننا

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال إحياء ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد الفتيات الثلاث ريماس وتالين وليان محمود شور وجدتهن سميرة أيوب، الى أن "العدو يريد تهجير أبنائنا وأهلنا ليتمكن من غزو أرضنا ومن ابتزازنا في سيادتنا في وطننا، ولكن في هذا العدو ليان قهرت إرادته وتحدت مشروعه، وقالت نحن الأطفال مثل آبنائنا وأمهاتنا سنصمد حتى آخر رمق من حياتنا".

ولفت رعد، الى أن "هذا هو الموقف الذي عبّرت عنه شهيداتنا، الجهاد موقف وليس فقط حمل سلاح، الجهاد قطف زيتون من إنتاج أبناء الأرض بدل أن نستورده ونعتاد على الإستهلاك الإقتصادي اليومي الذي يجعلنا ملحقين حتى في الإقتصاد لأعدائنا، هكذا ينبغي أن نفهم القضية".

وأضاف "نحن نقول هنيئاً للشهيدات بما قدمن للبنات وللجدة وهنيئا للأم الجريحة التي كان لها موقف أذهل العالم وهو موقف تستحق له الإنحناء والتقدير، والأب العطوف الذي نعرف حنانه صموده وصلابة موقفه وصبره دليل على أنه يواصل خط رضى الله وهنيئا لكل أهلنا الذين احتضنوا هذه القضية وكانوا أهلأ للجهاد والصبر والثبات والصمود".