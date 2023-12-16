أشار وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ "شركة "لوفتهانزا" استأنفت أمس رحلاتها الجويّة ما بين فرانكفورت وبيروت، وذلك بشكل طبيعي وفق الجدول الشّتوي المعتاد".
وكشف، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "اليوم أيضًا، ستستأنف شركة "Swiss Air" رحلاتها ما بين زوريخ وبيروت، هذا فضلًا عن أنّ شركة "Eurowings" ستعاود رحلاتها ما بين بيروت وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف بدءًا من يوم الأحد المقبل؛ علمًا أنّ هذه الشّركات تابعة للمجموعة الألمانيّة Lufthansa Group".
وكانت قد أعلنت شركة الطّيران الألمانيّة "لوفتهانزا" أمس، "استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت، بعد تعليقها في 13 تشرين الأوّل الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: شركة "Swiss Air" ستستأنف اليوم رحلاتها ما بين زوريخ وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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