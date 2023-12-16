لفت رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "عاصفة الفنجان انتهت، وتمّ التّمديد، وكانت واضحة خلفيّة اصطفاف القوى السّياسيّة المؤيّدة". وأكّد في تصريح، أنّ "الأهمّ هو الجبهة الجنوبيّة مع العدو الصّهيوني، الّذي يتأذّى كثيرًا ويتعمّد إطفاء الأضواء عن المواجهات، ويبدو أنّ بعض الإعلام اللّبناني يجاري ذلك"، مشيرًا إلى أنّه "كلّما تطوّرت المواجهة، فإنّ مواقف القوى السّياسيّة ستتكشّف أكثر. حذارِ أن نترك أيّ خلل في جبهتنا الدّاخليّة، لأنّ الأمور ستتطوّر حتمًا".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: حذارِ أن نترك أي خلل في جبهتنا الداخلية لأن الأمور ستتطور حتمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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