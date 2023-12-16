وسائل إعلام: انطلاق مفاوضات سد النهضة في إثيوبيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن وفدًا من وزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور هاني سويلم، توجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء أمس الجمعة، استعدادًا لبدء محادثات سد النهضة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر مسؤولة في وزارة الري تأكيدها انطلاق محادثات سد النهضة اليوم السبت، بمشاركة وفود من 3 دول هي مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف المصادر: "من المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة 3 أيام متتالية من 16 إلى 18 ديسمبر، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين."

يشار إلى أنه في الـ 24 من أكتوبر الماضي، انتهت مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين، بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الري، محمد غانم، في بيان آنذاك، إنه تم التوافق على عقد الجولة المقبلة في أديس أبابا، لاستكمال المفاوضات، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023.