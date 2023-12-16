انت الان تتابع خبر منظمات مراقبة توجز أبرز الخروقات الانتخابية المسجلة حتى الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - خروقات ديالى
وأضاف ان "في مركز دلي عباس جرى التثقيف لشخص محدد"، مبينا انه "في معظم المراكز هناك دعايات انتخابية ضمن ١٠٠ متر في محيط المركز وهذا مخالف للقانون والضوابط".
خروقات كركوك
ومن الملاحظات المسجلة، وجود اكثر من حالة مطالبة من قبل الناخبين بكيفية إبطال التصويت حتى لا يتم احتساب أصواتهم، فيما تم تسجيل حالتين استخدام اجهزة الموبايل داخل المحطة من قبل الناخبين".
خروقات ذي قار
وفي ذي قار، وتحديدا في الشطرة، تم تسجيل توزيع بطاقات تثقيف لمرشح احد الكتل السياسية المعروفة داخل مركز دجلة، ووجود دعايات انتخابية على بعد اقل من 100 متر.
خروقات البصرة
وفي السليمانية وتحديدا في مركز اليوم الجديد للنازحين، سجلت المحطة الأولى 7 حالات تخطي لعدم قراءة البصمة لغاية الثامنة والنصف صباحا.
وأشار جتو في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى ان هناك 4 الاف مراقب من مختلف منظمات المجتمع المدني المراقبة للانتخابات مشاركة حاليا في مراقبة التصويت الخاص في المراكز الانتخابية، وتم رصد هذه المخالفات حتى الان.