انت الان تتابع خبر مراكز الاقتراع "مغلقة" وحشود كبيرة تنتظر.. ماذا يجري في عكاشات بالأنبار؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقول منتسبين للسومرية نيوز، ان "أجهزة الاقتراع بالمراكز الانتخابية في عكاشات بمحافظة الانبار لا تزال "متوقفة" منذ الساعة السابعة صباحاً دون معرفة الأسباب لغاية الان، وسط انتظار لواء 19 (الاوفياء) قرب مراكز الاقتراع"، منتقدين دور "المفوضية العليا الانتخابات حول هذا الامر".



ويطالبون عبر السومرية، بـ"ضرورة معالجة الموقف، وسط تواجد حشود كبير من المنتسبين قرب محطات الاقتراع من الذين يرغون في التصويت"، مبينين ان "توقف الأجهزة لغاية الان لم يوجد له مبرر اطلاقاً".