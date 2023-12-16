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شبل الزيدي: أخطر الخناجر هو الخنجر المسموم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "السيف سلاح الشجعان، أما سلاح الجبناء فهو الخنجر الذي ندم البعض عند استخدامه لأنه له عدة أوجه ومنحنيات وهو في كل الأحوال (أعوج)".

وأضاف الزيدي، أن "أخطر الخناجر هو الخنجر المسموم.. ويضرب فيه المثل بالخسة والنذالة والغدر فيقال (خنجر في الخاصرة) و(خنجر الغدر)".


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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