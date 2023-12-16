عضو في المجلس الثوري لحركة فتح: منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوب مع معطيات السياسة الدولية على أساس الأمر الواقع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن منظمة التحرير الفلسطينية تتجاوب مع معطيات السياسة الدولية على أساس الأمر الواقع.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن منظمة التحرير الفلسطينية منفتحة لتقبل كافة الآراء شريطة أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أن تكون هناك حكومة واحدة تشمل كافة المكونات لمواجهة خطر المخطط الإسرائيلي الرامي للتهجير.