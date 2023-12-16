الناطق باسم حركة فتح: ما يتم طرحه حتى الآن يصب في مصلحة إسرائيل.. والمجتمع الدولي شاهد على جرائم الجيش الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الناطق باسم حركة فتح الدكتور “حسين حمايل”، أن ما يتم طرحه حتى الآن من الحديث عن حكم قطاع غزة في اليوم الثاني للحرب يصب في مصلحة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المجتمع الدولي شاهد على جرائم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد عن الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن الإدارة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ بداية الأحداث وهو ما شجع الحكومة الإسرائيلية لارتكاب مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.