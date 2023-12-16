محلل سياسي: الوضع الإنساني يتجه نحو الأسوأ في عدد كبير من الولايات السودانية.. خاصة التي تهاجمها قوات الدعم السريع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث والمحلل السياسي “صدقي مطر”، أن الوضع الإنساني والصحي في السودان يزداد سوءا مع استمرار الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في معظم الولايات السودانية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الحرب السودانية قوضت كافة عمليات السلام والتقدم والرخاء التي كان يتوقعها الشعب السوداني بعد نجاح الثورة.

وأوضح أن الذي يدفع ثمن هذه الحرب هو المواطن السوداني وليس أي طرف آخر.