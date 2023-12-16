محلل سياسي: الإدارة الأمريكية هي من وضعت جدولًا وأهدافًا للحرب القائمة في غزة.. وأعطت إسرائيل أكثر من فرصة لتعزيز الثقة والتقاط أنفاسها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش” أن الإدارة الأمريكية هي من وضعت الجداول والأهداف للحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الرئيس الأمريكية “جو بايدن” أكد من خلال خطاباته المختلفة دعمه المطلق لإسرائيل، دون النظر إلى الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح أن واشنطن أعطت تل أبيب أكثر من فرصة لتعزيز الثقة والتقاط أنفاسها من خلال الهدن وصفقة تبادل الأسرى.