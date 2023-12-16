أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحرين الأسود والمتوسط وآزوف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحر الأسود، والمتوسط وآزوف.

وذكرت القوات البحرية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. مضيفة أن روسيا تحتفظ أيضًا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

أوكرانيا تسقط 30 طائرة مسيرة روسية:

في سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وذكرت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية هاجمت خلال، الليلة الماضية، أوكرانيا بمسيرات من طراز "شاهد" في مجموعات وموجات متتالية وفي اتجاهات مختلفة".. مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات جراء وقوع المسيرات الروسية.

وقال فيتالي كليتشنكو، رئيس بلدية كييف، "إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من كييف ووقعت انفجارات على ضفتي نهر دنيبرو جراء سقوط المسيرات".

وكان الجيش الروسي أعلن أمس الجمعة إسقاط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم.