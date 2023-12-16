البيت الأبيض يقدم تعازيه بمقتل صحفي قناة الجزيرة في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

قدم البيت الأبيض تعازيه بعد أن أكدت قناة "الجزيرة" مقتل أحد صحفييها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت "أريد فقط أن أقدم تعازينا العميقة لقناة الجزيرة ولعائلة وأحباء سامر أبو دقة، الذي كان على الأرض يقوم بعمل مهم وضروري ليس فقط للمشاهدين ولكن للناس في جميع أنحاء العالم.

وذكرت قناة "الجزيرة" أن المصور أبو دقة، ومدير مكتبها في غزة الصحفي وائل الدحدوح، أصيبا بشظايا هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة "فرحانة" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بخان يونس.

ونُقِل الصحفي وائل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث وصفت حالته بالطفيفة إلى متوسطة، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المصور الصحفي المصاب أبو دقة، في ظل اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة ومحيطها، وانقطاع الاتصالات، وتُرِك ينزف لأكثر من 5 ساعات.

وقال متحدث باسم شبكة "الجزيرة" الفضائية إن مصورها سامر أبو دقة استشهد أمس الجمعة في جنوب قطاع غزة.

وكانت القناة القطرية قد حملت الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة سامر أبو دقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي كان يعاني من إصابة بالغة.