أوكرانيا: إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

وذكرت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "أن القوات الروسية هاجمت خلال، الليلة الماضية، أوكرانيا بمسيرات من طراز "شاهد" في مجموعات وموجات متتالية وفي اتجاهات مختلفة".. مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات جراء وقوع المسيرات الروسية.

وقال فيتالي كليتشنكو رئيس بلدية كييف "إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من كييف ووقعت انفجارات على ضفتي نهر دنيبرو جراء سقوط المسيرات".

وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس الجمعة إسقاط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم.