شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف نزاهة: لم نرصد أى ممارسة تعكر صفو العملية الانتخابية بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة، إن الائتلاف تابع الانتخابات الرئاسية من خلال قرابة 2900 لجنة فرعية في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، ولم نرصد إية ممارسة تعكر صفو العملية الانتخابية خلال هذه المتابعة.

وأشار إلي أن ائتلاف نزاهة شريك أساسي في نجاح هذه التجربة الديمقراطية لأنه مدرك بحجم المخاطر والتحديات التى تحيط بالوطن على المستوى الدولى والإقليمى أو على المستوى المحلى، موضحا أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تجاوزت 50% .

وثمن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لائتلاف نزاهة، صباح اليوم السبت، وضع الانتخابات في شمال سيناء، مشيرا إلي أن سيناء قدمت شهداء من شبابها ونسائها خلال الأعوام الماضية، ونجحت في تقديم نموذجا حقيقيا للوطنية من خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية.