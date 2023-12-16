الجيش الإسرائيلي زعم "القضاء على مخربين اختبأوا داخل مدرستين في حي الرمال بمدينة غزة"

ادّعى المتحّدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "بعد ورود معلومات عن تحصّن مخرّبين داخل مدارس في مدينة ​غزة​، قامت قوّات من لواء 401 مدرّعات وأفراد من الكوماندو البحري بمداهمة مدرستَي المعتصم بالله والفارابي في حي الرمال في مدينة غزة، اللتين تمّ استخدامهما لاختباء المخرّبين".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القوّات قضت على المخرّبين، خلال اشتباكات دارت في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، استسلم مخرّبون آخرون اختبأوا في المدرسة، ليتمّ القبض عليهم من قبل القوّات". وأفاد بأنّ "قوّات الجيش داهمت أمس سلسلة شقق عملياتيّة في منطقة ​خان يونس​، حيث عثر الجنود في داخلها على وسائل قتاليّة عديدة وبنى تحتيّة تحت الأرض استخدمها المخرّبون".