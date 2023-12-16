تدابير سير اليوم وغدًا في شارع مونو - الأشرفية بمناسبة إقامة "سوق الميلاد"

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ، أنه "سُيقام اعتبارًا من الساعة 11،00 ولغاية الساعة 23،00 من تاريخي 16 و17/12/2023 سوق الميلاد، في شارع مونو- الأشرفيّة، يتخلّله إقامة نشاطات واحتفالات ترفيهيّة، ومن المتوّقع حضور عدد كبير من المشاركين. سيتمّ إقفال الشارع المذكور طيلة فترة الاحتفال.

وطلبت المديرية، من "المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام".