حجار: هناك مشروع لجرّ لبنان إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والنزوح السّوري أصبح "مُدْمَجا"

أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، الى أنه "منذ اليوم الأول لي في الوزارة وانا اشعر بمشروع واضح لدمج السوريين في لبنان"، مؤكداً أن "المحاولة لم ولن تتوقف لدمجهم في لبنان".

وأكد حجار، في مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري" الذي ينظمه "التيار الوطني الحر"، أنه "على المستوى التطبيقي، فإن كل البرامج التي يُعمل عليها هي فقط لدمج السوريين في كل المناطق"، مؤكداً أن "هناك مشروع لجر لبنان الى عدم الإستقرار الإجتماعي".

وأكد على "ضرورة معالجة الوجود السوري الذي اصبح مُدمج"، آملاً أن "نتعاون ونتعاضد لتنفيذ هذا المشروع ومعالجة هذا الخطر الذي يهدد لبنان".