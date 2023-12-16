الجيش الإسرائيلي: اعتراض قطعة جوية تسللت من لبنان وسقوط قطعة أخرى في مرغاليوت

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "متابعةً لتفعيل الإنذارات عن تسلّل قطعة جوّيّة معادية في شمال البلاد، فقد اعترضت الدّفاعات الجوّيّة قطعةً جوّيّةً معاديةً تسلّلت من ​لبنان​". وادّعى، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّه "تمّ أيضًا رصد تسلّل قطعة جوّيّة معادية أخرى تسلّلت وسقطت في منطقة مرغاليوت"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش يهاجم بالمدفعيّة داخل الأراضي اللّبنانيّة".

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