انت الان تتابع خبر أنباء عن وفاة أمير الكويت.. التلفزيون الحكومي يبث آيات من القرآن الكريم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي نبذة سريعة عن الأمير وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:



-تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006. -تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006. - تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003. - تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003. - تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994. - تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991. - تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988. - تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 . - محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962. - من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

