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أنباء عن وفاة أمير الكويت.. التلفزيون الحكومي يبث آيات من القرآن الكريم

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بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي نبذة سريعة عن الأمير وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:

-تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .

- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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