انت الان تتابع خبر أنباء عن وفاة أمير الكويت.. التلفزيون الحكومي يبث آيات من القرآن الكريم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي نبذة سريعة عن الأمير وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:
-تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.
- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.
-تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.
- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.
- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.
- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.
- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .
- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.
- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.