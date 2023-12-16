شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا تغلق حدودها مع روسيا لمدة 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف حرس الحدود إن فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا مرة أخرى لمدة شهر بعد دخول أكثر من 300 طالب لجوء من روسيا خلال يومين.

وأعادت البلاد فتح معبرين حدوديين الخميس، للسماح بالسفر بين البلدين بعد إغلاق كامل لأسبوعين.

حدود فنلندا مع روسيا

لكن الحكومة قررت في اليوم نفسه إغلاقهما مجددًا الجمعة، بعد عودة تدفق طالبي اللجوء بمجرد بدء تخفيف القيود على الحدود.

ودخل حوالي 900 طالب لجوء من دول مثل كينيا والمغرب وباكستان والصومال، وسوريا واليمن إلى فنلندا من روسيا في نوفمبر.

ويعد رقم مرتفع مقارنة مع أقل من واحد يوميا في السابق، وفقا لحرس الحدود.

تدفق طالبي اللجوء إلى فنلندا

وتقول هلسنكي إن تدفق طالبي اللجوء الذين يصلون عبر روسيا هو تحرك مدبر من قبل موسكو ردا على قرار فنلندا زيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، فيما ينفي الكرملين ذلك.

وتوقف وصول الوافدين عندما أغلقت فنلندا الحدود في أواخر نوفمبر، لكنه استؤنف الخميس عندما أعيد فتح اثنين من المعابر الثمانية.

وأوضح حرس الحدود إن 155 طالب لجوء وصلوا أمس عبر المعبرين المفتوحين.