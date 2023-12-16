شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تختبر إطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية،سيرجي كاراكاييف، إن موسكو تخطط لاختبار إطلاق سبعة صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024.

وأكد كاراكاييف لصحيفة "النجمة الحمراء" الرسمية التابعة للجيش الروسي، إن روسيا تقدم للولايات المتحدة إخطارا قبل 24 ساعة على الأقل بعمليات الإطلاق هذه وإن واشنطن تتعامل مع موسكو بالطريقة نفسها، وذلك حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم السبت.

أكبر مخزون نووي عالمي

تمتلك روسيا، التي ورثت أسلحة الاتحاد السوفيتي النووية، أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية.

ويقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن بوتين يسيطر على نحو 5977 من هذه الرؤوس الحربية اعتبارا من عام 2022 مقارنة مع 5428 يسيطر عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجرى إخراج نحو 1500 من هذه الرؤوس الحربية من الخدمة (ولكن ربما لا تزال سليمة) وهناك 2889 في الاحتياط ويتم نشر1588 كرؤوس حربية استراتيجية.

وقالت مؤسسة بولتين أوف أتومك ساينتس إنه يجري نشر نحو 812 من هذه الرؤوس على صواريخ باليستية أرضية ونحو 576 على صواريخ باليستية تطلق من غواصات ونحو 200 في قواعد قاذفات ثقيلة.

وتملك الولايات المتحدة نحو 1644 رأسا نوويا استراتيجيا منشورة بالفعل، فيما يقول اتحاد العلماء الأمريكيين إن الصين تمتلك 350 رأسا حربيا وفرنسا 290 وبريطانيا 225.