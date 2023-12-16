شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تكشف خططها لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت موسكو إنها تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024.

وأشار قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الليفتنانت جنرال سيرجي كاراكاييف، إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

الصواريخ الروسية العابرة للقارات

وذكر أن هذا جاء في إطار تجارب الطيران لأنظمة الصواريخ الجديدة، والتدريبات للقوات المسلحة الروسية.

وأوضح كاراكاييف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان تبادل المعلومات بشأن عمليات الإطلاق المخططة للصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات.

الحرب الأوكرانية الروسية

على صعيد الحرب الأوكرانية الروسية، أوضح شهود عيان، أن سلسلة انفجارات دوت في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي لطائرات روسية مسيرة.

ووقعت الانفجارات على ضفتي نهر دنيبرو الذي يمر عبر المدينة، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

الحرب الروسية الأوكرانية

رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أشار إلى أن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة.

وذكر أن القوات الروسية تستهدف مناطق قريبة من وسط المدينة، مبينا أن الأنشطة المضادة للطائرات كانت كثيفة في منطقة دارنيتسكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وقال إن الانفجارات دوت أيضا في منطقة بوديل التاريخية على الضفة المقابلة، فيما أفاد شهود بوقوع انفجارات مدوية بعد منتصف الليل بقليل.

هجمات صاروخية محتملة في كييف

وذكروا أن صفارات الإنذار دوت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكن الشرطة على الضفة المقابلة حذرت السكان عبر مكبرات الصوت من الهجوم الجوي.

وأصدرت السلطات تحذيرات من هجمات صاروخية محتملة في كييف، والمناطق المحيطة بالعاصمة حيث وردت أنباء عن وقوع انفجارات أيضا.

وظلت التحذيرات من الغارات الجوية سارية في منطقة واسعة من الأراضي، تمتد عبر المناطق الوسطى من البلاد.