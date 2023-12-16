شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. اندلاع أكثر من 50 حريقا وفرض حظر كامل بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وأشارت إلى أن أجزاء كبيرة من أستراليا، تعرضت لموجة شديدة الحرارة.

حرائق الغابات في أستراليا

وأشار مكتب الأرصاد أن التحذيرات من الموجة الحارة صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي.

وهناك مخاطر من اندلاع حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل وسط ظاهرة النينو المناخية.

وترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وصدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

اشتعال أكثر من 50 حريقا

واشتعل أكثر من 50 حريقا اليوم السبت، وفُرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا.

وجاء ذلك بعد موسمين هادئين مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا وقتلت 33 شخصا في موسم 2020/2019.