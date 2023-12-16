شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 2.8 مليون دولار.. اليابان وماليزيا توقعان اتفاقية مساعدة أمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليابان وماليزيا توقيع اتفاقية مساعدة أمنية اليوم السبت.

وتتضمن الاتفاقية منحة بقيمة 400 مليون ين (2.8 مليون دولار) لتعزيز الأمن البحري لماليزيا.

التعاون الياباني الماليزي

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول الآسيوية إلى التصدي للسلوك العدواني المتزايد من الصين.

وستقدم اليابان معدات مثل قوارب الإنقاذ والإمدادات، بموجب اتفاقية المساعدة الأمنية التي وقعها وزيرا خارجية البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رحب برفع العلاقات اليابانية الماليزية إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة".

بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

وبالإضافة إلى ماليزيا تطالب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهي الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وبروناي، بالحق في أجزاء من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع الصين.

وبينت الصين إن لها الحق في السيادة على كل الممر المائي تقريبا والذي يعد ممرا تعبر من خلاله سنويا تجارة منقولة بالسفن بأكثر من 3 تريليونات دولار.

وقالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016، إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.